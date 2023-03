Nuno Gomes crede nella Fiorentina: “Ha tutto per vincere la Conference. La società vuole tornare in alto”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’ex Fiorentina, Nuno Gomes, ha parlato a Sky Sport dell’attualità gigliata: “C’è tutto a Firenze per vincere la Conference, glielo auguro. Il percorso in campionato è invece più altalenante, ma in società c’è gente con visione e voglia di riportare la squadra in alto. Il Viola Park è magnifico, penso che aiuterà tantissimo anche ad avere giovani dal proprio vivaio, cosa importantissima”.