Nuno Gomes: "Pioli è l'uomo giusto, la Fiorentina lotterà per l'Europa League. Simeone e Chiesa mi piacciono molto"

L'ex attaccante di Benfica e Fiorentina, il portoghese Nuno Gomes. Ecco le sue parole ai nostri microfoni:Cosa pensi della Fiorentina di questa stagione?"Sono ripartiti da zero, hanno costruito una nu...

L'ex attaccante di Benfica e Fiorentina, il portoghese Nuno Gomes. Ecco le sue parole ai nostri microfoni:

Cosa pensi della Fiorentina di questa stagione?

"Sono ripartiti da zero, hanno costruito una nuova rosa partendo dalle fondamenta. Hanno fatto bene all'inizio, ora stanno faticando ma devono lavorare. Pioli mi piace, si vede che ha delle idee di calcio. Devono solo cogliere al meglio le occasioni che gli capitano, ma la strada è quella giusta. Vedo la Fiorentina dopo le prime cinque, lotterà per l'Europa League"

Simeone ti piace?

"E' un bell'attaccante, ha fatto molto bene al Genoa. Mi piace molto anche Federico Chiesa, il figlio di Enrico, che ha giocato con me. Sono due ottimi giovani"

Ecco le altre parole di Nuno Gomes

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