Adani rivela: "Nel 2001 portai la Coppa Italia a casa mia e la usai per giochi erotici con una ragazza"

L'ex giocatore della Fiorentina ha raccontato un aneddoto curioso sulla vittoria della Coppa Italia in maglia viola

L'opinionista e telecronista Lele Adani ha raccontato un aneddoto sulla vittoria della Coppa Italia con la Fiorentina durante un episodio della trasmissione Viva El Futbol, con Nicky Ventola e Antonio Cassano. Questo il suo racconto:

“Recentemente ho rilasciato un’intervista in cui parlo della Coppa Italia che ho vinto con la Fiorentina, l’ultima del 2001. Pareggiammo 1 a 1 al ritorno con gol di Nuno Gomes, ma all’andata avevamo vinto 0 a 1 espugnando il Tardini con gol di testa di Paolo Vanoli. Io, Paolo, ti ringrazio, perché il differenziale l’hai messo te per portare a casa il trofeo. La sera in cui vincemmo portammo la coppa con noi a cena in un bel ristorante di Firenze, festeggiammo con amici e parenti. C’era un entusiasmo mai visto, i tifosi festeggiarono come se fosse una Champions League.

Dopo la cena, verso le 2 o le 3, quella coppa sparì, non si trovava più. Ebbene, tornò nello spogliatoio il pomeriggio dopo alla ripresa degli allenamenti. Questo perché la notte venne a casa mia e fu testimone di una notte di fuoco con una ragazza. Io la rubai, la portai via dalla cena e rimase tra me e questa ragazza, fu strumento di giochi erotici con lei. Poi, il giorno dopo, pulita bene come si doveva, l’ho riportata lucida e splendente nello spogliatoio del Franchi. Insomma, Paolo (Vanoli, n.d.r.), grazie, lo devo a te con il tuo gol all’andata.”

LE PAROLE DI GRAZIANI

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