Graziani critico: "Dietro dobbiamo giocare a 4, a 3 siamo rovinati. In porta De Gea tutta la vita"

L'ex giocatore della Fiorentina ha parlato al Pentasport, pronunciando giudizi importanti sulla squadra viola

L’ex giocatore e allenatore Ciccio Graziani è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, parlando dei temi più caldi in casa Fiorentina. Queste le sue parole:

Su Kean: “Kean ha bisogno di serenità, fiducia, questo deve essere l'anno buono altrimenti rimane una promessa incompiuta. Io prendo Kean rispetto a Retegui, ha fisicità e rapidità. L’inizio è buono, ci prendiamo questo, gli auguro il meglio anche per il bene della squadra.”

Su Zaniolo e Colpani: “Il fatto che Gasperini dica di Zaniolo che è una scommessa persa non è una bella cosa. Colpani non ricopre lo stesso ruolo di Monza, lì giocava più esterno e si accentrava, qua fa quasi la sottopunta, con le spalle alla porta, e va quasi in difficoltà. Mi dispiace che Palladino non se ne accorga, così lo penalizzi.

Su Beltran: “Beltran è nel progetto oppure no? Gli devi dare fiducia, è un giocatore che è stato pagato 25 milioni di euro. Se va bene bene, altrimenti a gennaio lo devi dare via.”

Sulla difesa a 3: “Quando vedo Palladino glielo dico: non voglio vedere Biraghi braccetto di difesa, devi giocare a 4 dietro, a 3 siamo rovinati noi. Se ci stanno Quarta Pongracic e Ranieri ok, ma Biraghi ha qualità completamente diverse. La difesa a 3 io non la condivido, dove sta scritto che io nasco con un’idea e ci muoio? Possiamo cambiare gli assetti tattici, l’allenatore deve essere un po’ elastico. Poi adesso non puoi più fallire, devi fare punti, se non li fai iniziano polemiche e l’allenatore viene messo in discussione. Io da allenatore gioco sempre a 4 in difesa, sempre, così mi copro bene.”

Su De Gea o Terracciano: “De Gea tutta la vita. Bisogna fare una scelta definitiva, ne è nata un’anomalia. Dobbiamo aspettare De Gea, ci sta, ma noi l’abbiamo preso per fare il titolare, Terracciano è il miglior secondo portiere che la Fiorentina si può permettere. Se non scegli, li penalizzi entrambi e tutti e due sono scontenti, e non va bene.”

ZANIOLO VERSO IL RECUPERO

https://www.labaroviola.com/da-bergamo-zaniolo-sta-recuperando-e-punta-la-fiorentina-kolasinac-e-indietro-nella-tabella-di-marcia/267754/