Da Bergamo: "Zaniolo sta recuperando e punta la Fiorentina, Kolasinac è indietro nella tabella di marcia"

Dopo tre giorni di riposo, l’Atalanta è tornata ad allenarsi a Zingonia, con alcune notizie positive, specialmente riguardo a Nicolò Zaniolo. L’ex giocatore della Roma, assente nell’ultima gara contro...

Dopo tre giorni di riposo, l’Atalanta è tornata ad allenarsi a Zingonia, con alcune notizie positive, specialmente riguardo a Nicolò Zaniolo. L’ex giocatore della Roma, assente nell’ultima gara contro l’Inter a causa di un risentimento all'adduttore, ha ripreso a lavorare sul campo. Sebbene sia ancora troppo presto per confermare il suo rientro contro la Fiorentina, il suo recupero sta procedendo bene e ci sono buone speranze di vederlo in campo al Gewiss Stadium, domenica alle 15. Zaniolo non è l'unico giocatore in fase di recupero.

Anche Sulemana, fermato da una distorsione alla caviglia, ha ripreso ad allenarsi in solitaria. Per Kolasinac, invece, il recupero prosegue più lentamente a causa di una lesione al bicipite femorale. Al momento, tra i tre, Zaniolo sembra essere in condizioni leggermente migliori, mentre Kolasinac resta quello più indietro nella tabella di marcia. La situazione sarà comunque monitorata giorno per giorno, con la possibilità che cambi in vista della sfida contro la Fiorentina. Ci sono però alcune certezze in negativo: tre giocatori non saranno disponibili per domenica. Djimsiti, ancora alle prese con una lesione al quadricipite, sarà out per almeno altri dieci giorni, mentre Scalvini e Scamacca dovranno attendere parecchi mesi per il recupero, entrambi colpiti da infortuni al crociato.

La buona notizia è il ritorno di diversi nazionali: Retegui, Brescianini, Hien, De Ketelaere, Pasalic e Samardzic hanno già ripreso ad allenarsi in gruppo. Bellanova, invece, ha svolto solo un lavoro di scarico dopo aver giocato più di un’ora con la nazionale. Altri giocatori come Palestra e Ruggeri sono attesi per la seduta di oggi, mentre Lookman e Kossounou torneranno ad allenarsi domani. Lo scrive TuttoAtalanta

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