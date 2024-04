“Stasera Cassano alla Domenica Sportiva” l’annuncio di Lele Adani. Commenterà Juventus-Fiorentina

“Ciao ragazzi bentrovati, buona domenica. Solo per dirvi che stasera alle 22:40 su Rai2 c’è la Ds (Domenica Sportiva, ndr).” I toni della story Instagram di Daniele “Lele” Adani sono solenni fin dalle prime battute, ma l’annuncio vero e proprio deve ancora arrivare. “Verso mezzanotte, collegato con noi, cinque mesi e mezzo dopo l’ultima volta che ha parlato di calcio pubblicamente, il mio amico Antonio Cassano. Rimanete con noi”.

Non si sa se l’ospitata tv di Antonio Cassano riguardi in qualche modo il nuovo progetto che quest’ultimo sembra essere pronto a lanciare proprio con Adani e Nicola Ventola dopo la rottura del fortunato sodalizio con Christian Vieri alla Bobo Tv. A chiudere ufficialmente l’avventura dei quattro ex amici fu lo stesso Vieri lo scorso novembre e a marzo 2024, sempre tramite social, il trio Adani-Cassano-Ventola ha annunciato il lancio di un nuovo format, i cui dettagli sono ancora tutti da scoprire. Sicuramente commenterà anche Juventus-Fiorentina che si giocherà stasera alle 20.45

