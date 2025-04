Adani esalta Dodò: “Può giocare titolare in tutte le squadre più forti, è un giocatore senza senso nel suo ruolo”

In una storia Instagram pubblicata poco dopo il termine della gara tra Milan e Fiorentina, il noto opinionista televisivo ed ex giocatore Lele Adani ha detto la sua opinione riguardo alla partita e alla prestazione di Dodò poi rilanciata anche su X: “Quando giochi con il Milan sai che sarà una partita aperta dove hai delle possibilità in attacco e in cui le squadre sia allungano notevolmente perchè il Milan è una squadra di qualità offensiva molto elevata che però commette degli errori in difesa.”

Su Dodò: “In questa partita c’è stato un giocatore senza senso che può fare il titolare in tutte le squadre più forti del campionato e non solo, non ha niente a che vedere rispetto agli altri giocatori di questa partita, è un giocatore di un altro livello, un fuoriclasse nel suo ruolo.”