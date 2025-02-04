Adani elogia Kean: "Sa segnare in tanti modi, è un attaccante completo. Il gol col Genoa è difficile"

L'ex Fiorentina Lele Adani ha riservato belle parole per Kean, autore di un gol splendido contro il Genoa e, fin qui, di un'ottima stagione

L'ex giocatore della Fiorentina, adesso opinionista per la Rai, è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay nella giornata di ieri, dove ha commentato il grandissimo gol di Kean contro il Genoa e il suo splendido stato di forma. Queste le sue parole sull'attaccante viola:

Kean ha diverse caratteristiche dell’attaccante che non gli si riconoscevano. Prima era da corsa nello spazio, un giocatore veloce a cui butti la palla avanti e va in campo aperto a far male. Sta dimostrando di fare gol in tutti i modi, ora è un attaccante completo. Ha fatto un grandissimo gol col Genoa, colpire d’esterno al volo così è difficile. Secondo me fa questo gol grazie all'attitudine, la conoscenza dell’area di rigore, è un linguaggio da attaccanti.

BUCCHIONI SUL MERCATO

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