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Adani elogia Kean: "Sa segnare in tanti modi, è un attaccante completo. Il gol col Genoa è difficile"

L'ex Fiorentina Lele Adani ha riservato belle parole per Kean, autore di un gol splendido contro il Genoa e, fin qui, di un'ottima stagione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 febbraio 2025 14:20
Adani elogia Kean: "Sa segnare in tanti modi, è un attaccante completo. Il gol col Genoa è difficile" -
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L'ex giocatore della Fiorentina, adesso opinionista per la Rai, è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay nella giornata di ieri, dove ha commentato il grandissimo gol di Kean contro il Genoa e il suo splendido stato di forma. Queste le sue parole sull'attaccante viola:

Kean ha diverse caratteristiche dell’attaccante che non gli si riconoscevano. Prima era da corsa nello spazio, un giocatore veloce a cui butti la palla avanti e va in campo aperto a far male. Sta dimostrando di fare gol in tutti i modi, ora è un attaccante completo. Ha fatto un grandissimo gol col Genoa, colpire d’esterno al volo così è difficile. Secondo me fa questo gol grazie all'attitudine, la conoscenza dell’area di rigore, è un linguaggio da attaccanti.

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