Bucchioni: "Fagioli era il nuovo Modric, ha caratteristiche uniche in Italia. Zaniolo può fare il vice Kean"

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, sottolineando il grande mercato della Fiorentina, con acquisti importanti come Fagioli e Zaniolo

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, parlando di numerosi temi in casa Fiorentina, soprattutto il mercato, concluso della giornata di ieri. Queste le sue parole:

Sul mercato: “Le operazioni sono state fatte tutte insieme a Palladino. Io una squadra così forte non la ricordo negli ultimi 10 anni, hanno preso 3 nazionali in quest’ultimo mercato. Adesso, palla all’allenatore, deve dimostrare lui di far funzionare bene questa macchina. Dal punto di vista progettuale e qualitativo questo è un salto enorme. Io penso a quanto successo con Vlahovic, che poi s’è preso Cabral. Italiano venne a dirmi che non l’aveva mai visto, non sapeva chi fosse. E quest’anno invece fai un mercato così, hai portato a casa giocatori di livello.”

Su Fagioli: “Fagioli è un grande giocatore, c’è gente che non sa nemmeno chi sia Fagioli. Tre anni fa dicevano che era il nuovo Modric, Spalletti quest’estate ha detto che vede le cose prima degli altri, intuizioni che nessun’altro ha, rapidità di piede e pensiero che nessun altro in Italia ha. Il ragazzo è reduce da problemi personali, che avrà sicuramente risolto ma che hanno inciso.”

Su Pablo Marì: “Sento criticare Pablo Marì, ma la gente non sa nemmeno chi sia. Averlo ti dà la possibilità di giocare a 3, a 4, ti dà duttilità, quando lo vidi all’Udinese non mi spiegavo cosa ci facesse lì. Lui si può anche inserire a centrocampo, per impostare e costruire dal basso.”

Sulla lunghezza del mercato: “Il mercato dura troppo, poi le operazioni si fanno tutte negli ultimi due giorni. Io sono per un mercato a campionato fermo, magari per Natale, facendo la sosta. Così dura troppo, è un’assurdità. Il calendario è una follia, ieri Infantino ha detto che non è colpa sua. E di chi è, mia?”

Sulla nuova formazione: “Secondo me si tornerà alla difesa a 3 con un 3-4-2-1 e questa formazione: De Gea, Comuzzo, Pablo Marì, Pongracic; Dodo, Fagioli, Folo, Gosens, con Cataldi e Adli fuori; Zaniolo e Gud dietro a Kean. Hai riserve che ti danno molte soluzioni, che ti possono far cambiare modulo. Hai tante alternative, tra Beltran, Ndour e gli altri centrocampisti, se metti le riserve ora hai quasi due squadre. Il vice Kean lo può fare Zaniolo, l’ha fatto anche in Nazionale, ha molto fisico. Vediamo con che testa è arrivato qui, se si vuole veramente rimettere in gioco. Con Gasperini si trovano male in tanti, è un tipo un po’ particolare.”

Su Sottil: "Io l'avrei dato via anche in estate, poi l'allenatore ci ha provato a recuperarlo. Lui ha bisogno di giocare sempre, con continuità, nella sua testa pensa di poter fare uno step in avanti, magari andando a giocare la Champions. Gli auguro di fare una grande carriera, lo sappiamo che è un bel giocatore, vediamo se riuscirà a mettere le sue capacità a disposizione del Milan."

IL RECAP DEL MERCATO

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