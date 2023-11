Adani: “Nessun altro allenatore farebbe rendere la Fiorentina così come fa Italiano. Dà e fa dare il 110%”

Lele Adani ha parlato dal Social Football Summit, queste le sue parole sulla Fiorentina:

“Nico è un calciatore di altra categoria senza dubbio ma la vera forza della Fiorentina è il collettivo, il pensiero, ha un allenatore moderno, quando la squadra gioca ha un tifo che spinge, che la sa accompagnare e che segue. La Fiorentina non deve porsi limiti ma semplicemente deve continuare a esprimermi nel suo modo di far calcio.

Io credo che essere top allenatore ti viene riconosciuto quando alleni una squadra che può vincere lo scudetto. La Fiorentina non può vincere lo scudetto ma Italiano secondo me la far performare come nessun altro. È perfetto per quella piazza e per quella squadra. Non tutti gli allenatori hanno questa passione, lui da il 110% e lo fa dare dai suoi giocatori. Il progetto Fiorentina mi piace molto”

