Adani: "De Gea è un top nel suo reparto, ti porta un sacco di punti"

Il commentatore televisivo ha parlato delle prestazioni del portiere spagnolo contro la Juventus

A Viva el futbol ha parlato l'ex difensore viola Lele Adani che ha commentato la partita di domenica tra Fiorentina e Juventus:" La Juventus ha fatto la miglior gara del periodo perché ha creato, ha fatto gol ed è stata molto offensiva in dei frangenti, però ha trovato un grande De Gea che ha fatto grandi parate come al solito. La Juventus non riesce a dominarle le partite, poteva vincere perché ha fatto di tutto per farlo, ma la Fiorentina non è una squadra facilmente battibile perché è seria, è applicata. I viola sono compatti, sanno giocare moderni perché accettano l'uno contro uno e sanno riempire l'area con costanza. Con questa partita abbiamo capito una volta di più che se giochi a calcio, puoi battere chiunque. Non per forza il più forte vince."

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