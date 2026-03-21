Adani: “De Zerbi alla Fiorentina? È dura. Il più bravo con Maresca, Xavi e Thiago Motta”

Ecco un altro estratto delle parole di Lele Adani al Corriere Fiorentino in merito al futuro della Fiorentina.

Futuro viola. Cosa consiglierebbe a Paratici?

«Spero ci sia visione e cultura nel difendere il percorso. Alla Juventus fu preso Sarri e sconfessata la scelta, è una cosa da evitare».

Il suo amico De Zerbi come lo vedrebbe a Firenze?

«Sarei felice scegliesse la strada viola, ma penso sia dura. I più bravi sono lui, Maresca, Xavi e Thiago Motta. Thiago è un altro a cui non è stato dato tempo, ma è un visionario».