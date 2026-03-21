21 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 12:22

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Adani: “De Zerbi alla Fiorentina? È dura. Il più bravo con Maresca, Xavi e Thiago Motta”

Rassegna Stampa

Adani: “De Zerbi alla Fiorentina? È dura. Il più bravo con Maresca, Xavi e Thiago Motta”

Redazione

21 Marzo · 12:16

Aggiornamento: 21 Marzo 2026 · 12:16

TAG:

adaniFiorentina

Condividi:

di

"Thiago Motta un visionario a cui non è stato dato tempo"

Ecco un altro estratto delle parole di Lele Adani al Corriere Fiorentino in merito al futuro della Fiorentina.

Futuro viola. Cosa consiglierebbe a Paratici?

«Spero ci sia visione e cultura nel difendere il percorso. Alla Juventus fu preso Sarri e sconfessata la scelta, è una cosa da evitare».

Il suo amico De Zerbi come lo vedrebbe a Firenze?

«Sarei felice scegliesse la strada viola, ma penso sia dura. I più bravi sono lui, Maresca, Xavi e Thiago Motta. Thiago è un altro a cui non è stato dato tempo, ma è un visionario».

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio