Adani: “Pioli l’allenatore giusto per la Fiorentina. Con lui potrebbe anche essere la sorpresa”

L’opinionista Lele Adani ha espresso il suo pensiero sulla scelta della Fiorentina di puntare su Stefano Pioli.

Nel corso dell’ultima puntata della trasmissione Viva el Futbol, l’ex difensore della Fiorentina Lele Adani ha espresso il suo parere in merito alla scelta della dirigenza viola di puntare su Stefano Pioli: “Secondo me Pioli è forse l’unica scelta che doveva fare la Fiorentina, intesa come dirigenza e come città con cui è difficile ricucire se chiude i rapporti, perchè Pioli sta bene a Firenze e vuole bene a Firenze. Lo voglio pensare come l’allenatore evoluto del Milan, non come quello che è andato in Arabia, come quello che è stato all’Inter, alla Lazio, alla Fiorentina, dove ha avuto l’esperienza più decisiva di tutte, tra l’Inter e il Milan. Voglio pensare che, se la società crede in Pioli, la Fiorentina potrebbe anche essere una sorpresa, perché lui sì che è riuscito ad evolversi arrivando a risultati importanti, valorizzando i calciatori”.