Adani: “Il VAR ha ammazzato l’arbitro, perché oggi l’arbitro crede più al VAR che a se stesso”

Nella puntata di Viva el Fútbol, analizzando i rigori di Lazio Fiorentina, Lele Adani usa quell’episodio per fare un discorso molto più ampio sul VAR e su come abbia cambiato il ruolo e l’identità dell’arbitro nel calcio moderno:

«Quello di Gudmundsson dal campo non è rigore e infatti l’arbitro non lo dà, perché quando sei in campo difensore e attaccante sanno benissimo cosa stanno facendo entrambi e l’arbitro, se è vicino, capisce le dinamiche. Sozza era lì, a pochi metri, e aveva letto perfettamente l’azione. Poi però intervengono e lui cosa fa? Cambia idea. Ed è lì che l’arbitro muore, perché perde il contatto con il mestiere che ha scelto di fare: glielo mettono in discussione e lui cede. Ma scusa, se hai scelto tu di fare l’arbitro, come fai a farti influenzare da uno che ti parla all’orecchio? Così il gioco è finito, va tutto per aria.

Il VAR doveva essere un supporto per arrivare al giusto, con più tempo per guardare le immagini, per aiutare l’arbitro, i giocatori e anche chi guarda da casa. Invece cosa è successo? È entrato nella cultura del nostro Paese e noi cosa facciamo? Ci buttiamo per terra per vendere il fallo alla televisione. La televisione dice una cosa, l’arbitro si sente condizionato e cambia giudizio. I tifosi non sono obiettivi e siamo arrivati a un disastro in cui tutti hanno ragione perché tutti si sentono penalizzati.

Una cosa nata per andare verso il giusto poteva essere accolta, ma così ha prodotto l’effetto contrario. Io capisco quando Rocchi dice che non dobbiamo aspettarci la perfezione, ma qui non si parla di perfezione: noi chiediamo solo che la stessa situazione non cambi a distanza di tre giorni. Questo non è il contrario della perfezione, questo è l’errore totale. Il VAR ha ammazzato l’arbitro, perché oggi l’arbitro crede più al VAR che a se stesso».