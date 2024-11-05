Adani: "Palladino ha cambiato idea per la Fiorentina. Lui rischiava se con il Milan andava male"

La Fiorentina vola in classifica e sta vincendo tutte le ultime partite, Adani commenta il momento della squadra viola

Lele Adani, ex giocatore della Fiorentina e adesso opinionista, ha parlato del momento attuale della squadra viola, queste le sue parole nel podcast Viva El Futbol:

"Ho incrociato Palladino dopo la vittoria della Fiorentina sulla Lazio, gli ho detto che è in una bella piazza, lui era sereno, contento, carico e motivato. Lui ha fatto. Ha cambiato sistema, veniva da un credo tattico diverso, lo ha cambiato passando al 4-2-3-1, toglie i due centrali di difesa perchè in campionato stanno giocando Ranieri e Comuzzo, non Quarta e Pongracic. E questa difesa ha giocato bene contro gli attacchi del Milan e della Roma. Dodò è un treno, Gosens è stata una grande operazione degli ultimi giorni di mercato.

La squadra è corta, ha vinto dominando in Conference e con la Roma ma ha saputo vincere anche soffrendo sia contro il Genoa e contro il Torino, quindi sa anche vivere la partita in equilibrio. Palladino ha detto che lui può anche non dire cosa devono fare perchè ormai la squadra va a memoria, si conoscono, perchè ormai la squadra ha attecchito e i risultati sono convincenti. Ha preso una bella strada in un momento di difficoltà, perchè la partita contro il Milan è stata uno spartiacque perchè in quel momento Palladino poteva rischiare, invece hanno reagito ed una preso una bella strada, complimenti"

LE PAROLE DI CASSANO SULLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/cassano-chiedo-scusa-sulla-fiorentina-palladino-bravo-ha-avuto-il-coraggio-di-far-fuori-biraghi/275626/