Adani: “Alla Fiorentina servono giocatori coraggiosi: i timidi non fanno per Firenze”

Ecco le parole di Lele Adani in un video pubblicato nella pagina Instagram di Viva el Futbol sulla situazione della Fiorentina:"La Fiorentina, per tornare a essere una squadra credibile da medio-alta...

Ecco le parole di Lele Adani in un video pubblicato nella pagina Instagram di Viva el Futbol sulla situazione della Fiorentina:

"La Fiorentina, per tornare a essere una squadra credibile da medio-alta classifica, e perché no, da qualificazione alle coppe europee, deve trovare giocatori che abbiano coraggio. Giocatori che sentano il peso, l’onore e l’onere della maglia viola.

Devono capire l’unicità di rappresentare una piazza che ha orgoglio, fierezza e che vuole vedere una squadra giocare con coraggio, entusiasmo e qualità. Questo non significa trascurare la fatica, la lotta e il percorso necessario per raggiungere un obiettivo, ma vuol dire vedere giocatori pronti, che gonfiano il petto e che non hanno paura di giocare al Stadio Artemio Franchi, che spero venga presto adeguato, e che possa ospitare 40.000 tifosi che amano e hanno il sangue viola.

Servono giocatori capaci di andare in trasferta e lasciare un segno indelebile. Ci vogliono giocatori che credono davvero nel progetto. Le mezze cartucce, i giocatori timidi, paurosi e quelli che chiedono senza dare non fanno per Firenze."