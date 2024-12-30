Sentite Adani: "Invertendo i centravanti la Juventus poteva vincere 3 a 0. Vlahovic è sempre in ritardo"

L'ex Fiorentina Adani si è soffermato sulla partita di ieri, focalizzandosi sull'opaca prestazione di Vlahovic contro la sua ex squadra

Lele Adani, ex difensore e attuale commentatore in tv e sui social, intervenendo alla Domenica Sportiva ha parlato del momento della Juventus, che ieri è stata raggiunta sul pareggio (2-2) dalla Fiorentina. Si è poi soffermato sulla questione attacco, sparando una sentenza su Kean e Vlahovic. Queste le sue parole:

"Anche contro la Fiorentina la Juventus non ha avuto nulla dai cambi e la Juventus nella sua storia è una squadra che ha grinta, cattiveria, attenzione, non è che se va in vantaggio due volte si fa recuperare così ingenuamente. Oggi Cambiaso e Yildiz, che sono i padroni della fascia sinistra, sono entrati male e va detto visto che altre volte li ho elogiati. Poi l'altra cosa che voglio dire è questa: lo dico col massimo rispetto della verità, secondo me se cambiavi i due centravanti questa partita poteva finire anche 3 a 0. Questo per dire che Vlahovic è molto in ritardo rispetto alla posizione in campo, il numero che porta e i colori che sta vestendo, io lo dico stimando la cattiveria, la serietà nel lavoro, mi piace da questo punto di vista ma sbaglia troppo e sbaglia il tempo". Lo scrive Calciomercato.com.

LA SITUAZIONE DI BIRAGHI E PARISI

https://www.labaroviola.com/tmw-biraghi-al-napoli-dipende-da-spinazzola-su-parisi-forte-il-como-ma-la-fiorentina-chiede-10-milioni/282727/