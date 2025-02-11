Adani: "La Fiorentina ha rinunciato a giocare a calcio, non ha mai attaccato contro una brutta Inter"

Il noto commentatore ed ex giocatore di Inter e Fiorentina ha parlato della partita di ieri sera di Milano

A Viva el Futbol, Lele Adani ha parlato della partita di ieri sera tra Fiorentina ed Inter terminata per 2-1 in favore dei nerazzurri: "Quello che è successo giovedì ha influito sulla gara di ieri perché la brutta partita di San Siro nasce da Firenze quando la tattica è stata perfetta con due terzini doppi sulle fasce che bloccavano la profondità all'Inter e con le ripartenze letali di Kean. Ieri l'ha preparata uguale, però la sorpresa era svanita e allora l'Inter aveva preparato le contromosse nonostante abbia dei problemi. La Fiorentina non ha quasi mai giocato nel secondo tempo con poche mischie, il gol e poco altro perché non ha mai voluto offendere come sa. A parte questo, i viola sono interessanti con tanti giovani italiani di valore da riportare in carreggiata, ma proprio per questo si poteva fare meglio."