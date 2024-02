Adani asfalta la Juventus: “Il pollo che ho comprato è costato di più di Thuram, Mkhitaryan e Calhanoglu”

Adani, dopo il pareggio della Juventus a Verona, non perde tempo e manda l’ennesima frecciata ad Allegri e alla squadra bianconera. Come già aveva fatto nei giorni scorsi prende in esame i valori della rosa, questa volta comparando ironicamente (ma forse no) il costo del pollo e delle patatine appena comprate con i cartellini dei tre giocatori dell’Inter presi a parametro zero, che stanno facendo le fortune della squadra nerazzurra. A quanto pare, aver speso centinaia di milioni per Vlahovic, Chiesa e compagni non è bastato a ottenere i risultati sperati, complici anche gli errori alla guida da parte di Allegri che il noto opinionista non tarda a sottolineare. Queste le sue parole: “Ok un bel polletto, allora questo è costato se non sbaglio 11,60 euro con le patatine. A pensarci bene è costato più della somma dei cartellini di Thuram, Mkhitaryan e Calhanoglu… Viva il fùtbol”

PROBABILE FORMAZIONE CONTRO L’EMPOLI