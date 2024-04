Adani: “Prima dell’arrivo di Italiano la Fiorentina nelle ultime giornate cercava il punto per salvarsi”

Lele Adani, alla Domenica Sportiva, ha parlato della Fiorentina dopo la gara contro il Sassuolo, queste le sue parole:

“Ci sono buoni presupposti per la Fiorentina, quasi sicuramente a fine stagione finisce il ciclo di Italiano, questa vittoria dimostra la professionalità del gruppo che in questo percorso ha svoltato con Italiano, ci ricordiamo tutti che prima di Italiano la Fiorentina arrivava a fine campionato cercando il punto in più per salvarsi. Invece Italiano ha ridato stile e gioco, sicuramente è un tecnico che ha delle caratteristiche, ci sono certamente dei difetti, arriva sempre fino in fondo in Coppa Italia, arriva a giocarsi per le posizioni che merita perchè non possono arrivare fra le prime quattro, e poi arrivi in Conference League. Quindi il lavoro è molto positivo”

L’IRONIA DI ZAZZARONI