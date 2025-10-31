Adani: “Comuzzo non doveva scivolare subito, ha sbagliato completamente la lettura”

A Viva el Futbol è intervenuto l’ex difensore della Fiorentina e dell’Inter Lele Adani per commentare il gol subìto dai viola da Sucic mercoledì sera: “Comuzzo è giovane e deve crescere, deve vivere quelle difficoltà per diventare più forte. Lui ha pensato che Sucic avrebbe tirato subito e non ha creduto alla finta, pensava di avere davanti un profilo ordinario e non ha immaginato potesse fare qualcosa di straordinario come la giocata con la suola perché lì non doveva entrare in scivolata. Lo accompagni e poi lo chiudi in un secondo tempo, invece di andare giù immediatamente.”

Su Pioli: “Aveva fatto un ciclo virtuoso con il Milan portando la squadra a dei livelli inimmaginabili, ma ora a Firenze ha poco tempo perché deve trovare la svolta sennò bisogna intervenire e cambiare con Motta che è uscito come nome, così come Vanoli o De Rossi. Lui è molto nervoso e deve cambiare la metodologia di lavoro.”