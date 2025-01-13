Adani bacchetta Vlahovic: "La maglia della Juventus non è quella della Fiorentina, gli alibi sono finiti"

L'opinionista ed ex giocatore dela Fiorentina Adani ha parlato dello scarso rendimento di Vlahovic con la maglia della Juventus

L'ex giocatore della Fiorentina Lele Adani ha parlato di Vlahovic nel corso della "Domenica Sportiva", in onda ogni domenica sera sui canali Rai. In particolare, l'opinionista si è concentrato sullo scarso rendimento del centravanti serbo ex viola, sottolineando che il peso della maglia che porta adesso è superiore e che gli alibi sono finiti. Queste le sue parole, riportate da TuttoJuve:

"Perché Vlahovic non riesce a rendere come quando era alla Fiorentina? La differenza dei livelli delle squadre è importante, la maglia della Juventus pesa, la maglia del Milan pesa e la maglia dell'Inter ha un'altra valenza nel panorama mondiale del calcio. Vlahovic sta fallendo quest'anno, anche se è cambiato lo stile di gioco.

La Juventus del ciclo precedente non lo riforniva tanto, faceva dei gol di grinta, di cattiveria, di testa, molte volte al novantesimo e diverse volte ha tolto le castagne dal fuoco con dei gol di esuberanza di terminazione, di temperamento. Questa è una squadra che arriva di più davanti per lui, ma a volte fa fatica a stoppare e controllare il pallone, quindi gli alibi per lui sono finiti".

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