Adani: “I calciatori della Fiorentina fanno gesti davanti alle telecamere per far credere che ci tengono”

Lele Adani ha parlato a “Viva el Futbol” della situazione della Fiorentina e dei calciatori viola, queste le sue parole sul tema:

“Se io guardo dei comportamenti della Fiorentina ci sono delle cose che non mi piacevano l’anno scorso che le cose andavano bene e non mi piacciano ora. Ci sono comportamenti che da ex collega che io in campo non ho mai fatto. Se non per evidenziare alle telecamere il mio ego, per primeggiare e sfottere l’avversario. Per avere un ritorno e una ripresa per un po’ di Hype. Parlo di quando ci esaltiamo per una chiusura, un colpo di testa e una pettinata di capelli. E li ci esaltiamo, flexiamo e esultiamo. Lo facevano lo scorso anno, ostentavano una cosa che ai miei tempi esisteva solo per un gol. Lì con l’esplosione di gioia ci uniamo. Invece qui ci sono dei giocatori che esultano, aizzano la curva per una rimessa laterale. I nomi li sapete tutti perché vengono inquadrati. Gente che si stanca ad urlare, per fare un petto a petto.

Adesso queste cose vanno messe da parte, invece vengono fatte per far capire che ci tieni di più, che sei un grintoso e che stai con la tua gente. Ma la gente di Firenze non la fregate, perché sanguinano viola. Non vogliono quello. C’è stato il proclamo pubblico con l’ammissione di dire che facciamo cacare. Quello ha portato una connessione. Ma adesso basta gesti, ostentazioni. C’è da far vedere che si mangia ogni filo d’erba. Vanoli sa che la città ti darà sempre qualcosa di più, perché a Firenze basta meno per dare tutto l’amore del mondo. Io mi ricordo la Fiesole in finale di coppa Italia, un tifoso mi mise la pagina della nazione in faccia con scritto “Alziamola noi”. Vincere lì è ineguagliabile, è come vincere una Champions, quel calore lì non c’è mai da altre parti. Vanoli lo sa. Ma voi non potete connettervi con la gente ostentando. Se Vanoli fa una scelta accettatela, perchè tra 20 anni vi mancherà la frustazione per l’esser stato messo in panchina. Non siete superiori alle scelte di Vanoli, se sbaglia lo fa per voi. La cosa più altruista per i compagni è accettare le scelte.”