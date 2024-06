Adani: “Onore a Italiano. Prima di lui la Fiorentina si salvava speculando su giri palla sterili”

Daniele Adani, sul suo canale YouTube ‘La Fiera del Calcio’, ha parlato di Vincenzo Italiano e della sua esperienza alla Fiorentina: “Onore al merito per Italiano. Invece di ringraziarlo per quello che ha fatto, si aspetta solo di criticarlo. Da Trapani non ha sbagliato una stagione, ricordiamo anche quello che ha fatto allo Spezia. È partito dal nulla e si è costruito col lavoro. La Fiorentina prima di Italiano si salvava speculando con giri palla sterili fino al 90esimo. Italiano ha portato grandezza, non solo con le due finali europee”.

