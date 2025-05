Adani su Vlahovic: “A Firenze dominava, alla Juve no: cambiano i livelli, non ha fatto il salto”

Durante l’ultima puntata de La Domenica Sportiva, Daniele Adani ha analizzato la prestazione di Dusan Vlahovic, autore del gol del 2-0 contro l’Udinese. L’ex difensore della Fiorentina, oggi opinionista, si è soffermato sul momento dell’attaccante serbo, sottolineando il suo contributo alla Juventus e sollevando interrogativi sul futuro del numero 9 bianconero.

“Non so se quello contro l’Udinese sia stato l’ultimo gol di Vlahovic con la maglia della Juventus, ha dichiarato Adani, ma potrebbe essere già sul mercato. Mi sembra che il club stia cercando altro. Nonostante l’investitura iniziale di Tudor, i fatti dicono il contrario: il rendimento non è stato all’altezza delle aspettative”.

Adani ha poi aggiunto che, alla luce delle trattative per il rinnovo e delle valutazioni economiche in corso, la Juventus sta guardando altrove, alla ricerca di un profilo “più importante” per guidare l’attacco nella prossima stagione.

In conclusione un paragone con la prima parte della carriera di Vlahovic:

“Che Vlahovic fosse dominante alla Fiorentina ma non lo sia stato alla Juventus può anche essere vero, ma è una questione di livelli. I parametri e le richieste che ci sono a Torino non sono gli stessi di Firenze: è un altro scatto, un altro contesto, con esigenze e compagni diversi”.