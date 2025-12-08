Adani attacca calciatori della Fiorentina: “Tanti piagnistei e poca assunzione di responsabilità”

Lele Adani alla Domenica Sportiva ha analizzato il momento viola attaccando i calciatori della Fiorentina, queste le sue parole:

“Difficile davvero trovare una squadra con un’analisi che porta a dire che non c’è una cosa che va bene. Per me la Fiorentina è esattamente questo. Non c’è nulla che va bene. A Pisa e Verona c’è qualcosa a cui aggrapparsi. La Fiorentina dice di avere dei giocatori di qualità. Ma ha dei problemi interni. Non mi interessano proclami o gesti simbolici se poi manca continuità. Gli abbracci a chi resta fuori, gli inviti all’unione, le conferenze enfatiche. Né l’esultanza per una rimessa laterale dopo otto minuti guardando la curva.

Chi esce fa la faccia da capriccioso, da permalosino ,c’è chi si lamenta per il rigore. Gudmundsson dice lo volevo tirare, allora perché non l’hai fatto? Se prepariamo i rigori in allenamento, poi li si deve tirare. Fine. Non esiste il rifiuto. Tanti piagnistei, poca assunzione di responsabilità. È facile assumersi la responsabilità davanti alle telecamere, servono gli uomini prima dei calciatori, lo dico con fermezza.”