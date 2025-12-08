8 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:25

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Adani attacca calciatori della Fiorentina: “Tanti piagnistei e poca assunzione di responsabilità”

News

Adani attacca calciatori della Fiorentina: “Tanti piagnistei e poca assunzione di responsabilità”

Redazione

8 Dicembre · 12:32

Aggiornamento: 8 Dicembre 2025 · 12:32

TAG:

ACF Fiorentinaadani

Condividi:

di

Lele Adani alla Domenica Sportiva ha analizzato il momento viola attaccando i calciatori della Fiorentina, queste le sue parole:

“Difficile davvero trovare una squadra con un’analisi che porta a dire che non c’è una cosa che va bene. Per me la Fiorentina è esattamente questo. Non c’è nulla che va bene. A Pisa e Verona c’è qualcosa a cui aggrapparsi. La Fiorentina dice di avere dei giocatori di qualità. Ma ha dei problemi interni. Non mi interessano proclami o gesti simbolici se poi manca continuità. Gli abbracci a chi resta fuori, gli inviti all’unione, le conferenze enfatiche. Né l’esultanza per una rimessa laterale dopo otto minuti guardando la curva.

Chi esce fa la faccia da capriccioso, da permalosino ,c’è chi si lamenta per il rigore. Gudmundsson dice lo volevo tirare, allora perché non l’hai fatto? Se prepariamo i rigori in allenamento, poi li si deve tirare. Fine. Non esiste il rifiuto. Tanti piagnistei, poca assunzione di responsabilità. È facile assumersi la responsabilità davanti alle telecamere, servono gli uomini prima dei calciatori, lo dico con fermezza.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio