27 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:31

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Adani: “Kean il migliore in campo, è l’unico che ha calciato in porta. Ha fatto un grandissimo gol”

News

Adani: “Kean il migliore in campo, è l’unico che ha calciato in porta. Ha fatto un grandissimo gol”

Redazione

27 Marzo · 16:19

Aggiornamento: 27 Marzo 2026 · 16:19

TAG:

adaniKean

Condividi:

di

L'ex difensore Viola, Daniele Adani, ha commentato la prestazione di Moise Kean, autore del secondo gol contro l'Irlanda del Nord

L’Italia ritrova sorriso e concretezza battendo 2-0 l’Irlanda del Nord al termine di una gara gestita con autorità, ma non priva di qualche brivido. A decidere il match sono le reti di Sandro Tonali e, soprattutto, di Moise Kean, autore di un gol di grande qualità che mette il sigillo definitivo sulla partita.

Al termine della gara, Daniele Adani ha commentato la partita dell’attaccante Viola: “È stato il migliore in campo, è stato l’unico a calciare in porta ed ha segnato un grandissimo gol dove è stato bravo sia nella conclusione che nel controllo. Inoltre, ha fatto un’acrobazia incredibile durante la partita e per poco non ha fatto gol, è stato sfortunato”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio