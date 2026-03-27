Adani: “Kean il migliore in campo, è l’unico che ha calciato in porta. Ha fatto un grandissimo gol”

L’Italia ritrova sorriso e concretezza battendo 2-0 l’Irlanda del Nord al termine di una gara gestita con autorità, ma non priva di qualche brivido. A decidere il match sono le reti di Sandro Tonali e, soprattutto, di Moise Kean, autore di un gol di grande qualità che mette il sigillo definitivo sulla partita.

Al termine della gara, Daniele Adani ha commentato la partita dell’attaccante Viola: “È stato il migliore in campo, è stato l’unico a calciare in porta ed ha segnato un grandissimo gol dove è stato bravo sia nella conclusione che nel controllo. Inoltre, ha fatto un’acrobazia incredibile durante la partita e per poco non ha fatto gol, è stato sfortunato”.