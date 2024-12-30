Adani: "Ranieri sbaglia lettura sul primo gol di Thuram, saltato il centrocampo doveva uscire veloce"

Nel corso dell'odierna puntata di VivaElFutbol non è mancata la disamina di Juventus-Fiorentina con particolare riguardo alla prestazione dei singoli ed agli errori che hanno commesso entrambe le squa...

Nel corso dell'odierna puntata di VivaElFutbol non è mancata la disamina di Juventus-Fiorentina con particolare riguardo alla prestazione dei singoli ed agli errori che hanno commesso entrambe le squadre nel subire le reti. Questa la lettura dell'ex difensore della Fiorentina Daniele Adani:

Sulla partita e su Vlahovic

"La Juventus ha fatto a sufficienza per vincere ma la Fiorentina pareggia perché è squadra vera, seria, compatta, rimonta perché in area ci va, crea, non si scompone. A centravanti invertiti però e lo dico con rispetto per Dusan Vlahovic la Juve ieri sera avrebbe vinto 3-0. L'attaccante non finalizza solamente ma fa giocare bene la squadra, persino il peggior Lukaku visto in Italia ci riesce a tratti"

Sull'errore di Ranieri sul primo gol di Thuram

"Sul primo gol di Thuram c'è da dire che la Fiorentina difende uomo su uomo, quindi i due mediani stanno su i due mediani che però vengono messi in mezzo dal taglio del francese ed in quel momento sono di fatto saltati, Comuzzo inoltre viene portato fuori da Koopmeiners, perciò nella lettura complessiva dello sviluppo dell'azione Ranieri ha sicuramente sbagliato, è stato troppo con Vlahovic, saltato il centrocampo doveva uscire per aggredire rapidamente lo spazio".

Moretto sicuro: “Raggiunto l’accordo tra Napoli e Fiorentina per Michael Folorunsho”

https://www.labaroviola.com/moretto-sicuro-raggiunto-laccordo-tra-napoli-e-fiorentina-per-michael-folorunsho/282815/