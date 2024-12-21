Adani: "Per la Fiorentina la Champions sarebbe una grande impresa, è un'altra storia rispetto alla Conference"

Il noto volto televisivo ed ex calciatore ha commentato quale sarà il futuro del club Viola guidato da Raffaele Palladino

Al podcast Gurulandia ha parlato il noto opinionista e volto televisivo Lele Adani che ha commentato il momento della Fiorentina: "La Fiorentina sta facendo un ottimo percorso, sta cavalcando l'entusiasmo della piazza e questo sta portando dei risultati. Ciò che sta ottenendo ora se lo merita senz'altro, però bisogna rimanere attaccati alla realtà e giudicare le cose con equilibrio facendo sempre il paragone con le altre squadre del campionato quindi, a mio avviso, vedendo la forza delle concorrenti, penso che per la Fiorentina arrivare al quarto posto sarebbe una grande impresa perchè è abituata a lottare per la Conference e quindi la Champions sarebbe tutta un'altra storia".

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