Adani: “La Fiorentina ha attaccato, avrebbe meritato di più. Belotti sarebbe un acquisto utile”

L’ex giocatore viola Lele Adani, ospite alla Domenica Sportiva su Rai 2, ha giudicato positivamente la prova della Fiorentina contro l’Inter, commentando anche un’eventuale acquisto dell’attaccante della Roma Andrea Belotti.

Di seguito le sue parole: “L’Inter ha raccolto 54 punti in 21 partite, ha in squadra il capocannoniere del campionato e il portiere meno battuto, quindi ha dimostrato ripetutamente di essere la squadra più forte della Serie A. La Fiorentina ha attaccato per 95 minuti e avrebbe indubbiamente meritato qualcosa in più, quantomeno un pareggio. Si parla molto di un possibile acquisto di Belotti, che secondo me sarebbe molto utile alla Fiorentina: la squadra viola è in lotta per la Champions e ha bisogno di qualcuno che faccia gol”.

