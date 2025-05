Adani difende Vlahovic: “Giocare alla Fiorentina è più facile che alla Juve, il contesto è diverso”

Durante la Domenica Sportiva Lele Adani ha parlato di Dusan Vlahovic, ex attaccante viola che in estate potrebbe lasciare la Juventus: “Non so se il gol che ha fatto con l’Udinese sia l’ultimo in bianconero, Vlahovic dovrebbe essere sul mercato e potrebbe lasciare la Juventus perché non ha reso come ci si aspettava. Vlahovic è arrivato alla Juve per fare altro e non ha mai rispettato a fondo le aspettative che c’erano poi Tudor lo ha scelto come suo bomber, ma nemmeno così è sbocciato. Sono convinto che la società cercherà altro e farà un investimento importante per prendere un giocatore di alto livello.”

Sul paragone con la Fiorentina: “ In viola ha reso di più, è evidente e non lo devo dire io, ma cambiano i livelli perché a Torino deve rispettare standard molto più alti rispetto alla Fiorentina. Ci sono altre richieste, altre necessità e altri compagni perché alla Juventus non è l’unico top che c’è in rosa, non giocano solo per Vlahovic e lui non ha tenuto testa allo step in più.”