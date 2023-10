Adani critico: “Milenkovic ha fatto una cag*ta pazzesca, se allarghi così il braccio sai che è rigore”

Nella puntata della Bobo TV l’ex difensore della Fiorentina Daniele Adani ha commentato la partita contro la Lazio. Queste le sue parole: “Guarda caso… chi c’è in area a colpire di testa? Vecino, hombre uruguagio, charrua, incredibile. C’è da dire che Milenkovic ha fatto una cagata clamorosa. Se tu allarghi il braccio mentre la palla sta arrivando in area, non puoi più farlo, è rigore netto”.

GLI APPLAUSI DI NARDELLA ALLA FIORENTINA