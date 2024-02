Adani è una furia: “La Juve ha speso 90 milioni per Vlahovic, Inter costruita a parametro zero!”

Esplodono le polemiche dopo il Derby d’Italia, vinto dall’Inter per 1-0. Daniele Adani, opinionista alla Domenica Sportiva, si è animato nel dibattito che aveva come oggetto il confronto fra le due rose, dove Fulvio Collovati ed Eraldo Pecci, anche loro ospiti della puntata, erano d’accordo sull’affermare la superiorità dei nerazzurri. Le parole dell’ex difensore della Fiorentina:

“Sono totalmente in disaccordo. L’Inter che prende due anni fa come rinforzi Darmian e Acerbi, non può essere paragonata a Bremer e Danilo, e parliamo della difesa. Andiamo in mezzo al campo: l’Inter che prende a parametro zero Mhkitaryan che non voleva nessuno se non l’Inter, e Calhanoglu che non voleva nessuno se non l’Inter non è Locatelli pagato 40 milioni o Rabiot che è il centrocampista che fa la finale mondiale contro l’Argentina. Vediamo in attacco: l’Inter perde Lukaku e Dzeko e mette uno che è Thuram che nessuno qui considerava di quel livello. La Juventus un anno fa ha preso Vlahovic a 90 milioni, come potete dire che è cosi superiore l’Inter”.

LEGGI ANCHE: LA DATA DELLA SEMIFINALE DI COPPA ITALIA TRA FIORENTINA ED ATALANTA