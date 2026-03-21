21 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:00

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Italia appesa ad un filo per il Mondiale. Adani: “L’italiano si diverte di più col casino arbitrale”

News

Italia appesa ad un filo per il Mondiale. Adani: “L’italiano si diverte di più col casino arbitrale”

Redazione

21 Marzo · 12:16

Aggiornamento: 21 Marzo 2026 · 12:16

TAG:

adani

Condividi:

di

"In questo c’è responsabilità anche dell’informazione. La luce azzurra? Baldini"

Ecco un altro estratto delle parole di Lele Adani al Corriere Fiorentino.

Fuori dalla Champions, appesi a un filo per Mondiale. Il calcio italiano boccheggia.
«L’italiano si diverte più col casino arbitrale, ci piace lo sfottò, la scorciatoia e in questo c’è responsabilità anche dell’informazione. Sul campo la palla va piano, si simula e si perde tempo senza giocare un calcio libero e spregiudicato. Costruiamo narrativa finta, mentre il mondo va veloce e lancia talenti come Karl del Bayern, 18 anni. La luce azzurra è Silvio Baldini in Under 21: l’uomo libero dentro il sistema, a volte le magie accadono».

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio