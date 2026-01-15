Adani: “Batistuta era unico, ma nel calcio moderno non sarebbe proprio adatto perchè non giocava coi compagni”

In occasione della puntata di Viva el Futbol a Catania, l’ex giocatore viola ed ora noto commentatore televisivo Lele Adani ha parlato anche del suo ex compagno e gloria della Fiorentina Gabriel Batistuta: “Ho giocato con lui a Firenze ed era clamoroso perché si metteva a lavorare per migliorare sempre. Mi ricordo che stava delle ore ad allenarsi per diventare sempre più forte a calciare il pallone, era bravissimo a colpire con il timing perfetto, infatti era un finalizzatore unico che in area non ti dava scampo, ma adesso non sarebbe adatto per la modernità visto che non veniva a giocare con la squadra come fanno le punte oggi.”

Prosegue: “Batistuta non scambiava con i compagni, lui faceva gol, ma non era uno adatto al calcio moderno perché non era come Higuain o Hojlund che vengono in aiuto alla squadra. Se devo fare un paragone lui è come un Haaland in questo momento.”