Adani: "La Fiorentina non ha idee e coraggio. Ha giocato 4-5-1 con Kean solo nel deserto"

Adani: “La Fiorentina non ha idee e coraggio. Ha giocato 4-5-1 con Kean solo nel deserto”

21 Ottobre

Nel corso dell’ultima puntata di “Viva el Futbol” Lele Adani ha parlato della situazione della Fiorentina e della prestazione contro il Milan:

“La Fiorentina ha buttato via una grande occasione per mancanze di idee, personalità e coraggio. Le occasioni da goal non sono campate così per aria. Non arrivano se non te le procuri. Infatti fa goal per un errore avversario, con Maignan che respinge sulla pancia di Gabbia. Non ha fatto niente per fare un goal, nemmeno lì. Se tu non ti procuri le opportunità per fare goal non ti meriti di vincerla ne di pareggiarla anche se il rigore non c’era. La Fiorentina è ultima in classifica e avrà Bologna e Inter a San Siro. Ranieri il colpo l’ha preso non come Gimenez. Sul goal di Leao c’è un errore di De Gea, perché la palla finisce 1 metro e mezzo dentro la porta e rimbalza 3 volte.  Modric da solo ha fatto più di tutti i centrocampisti messi insieme. Perché la Fiorentina giocava 4-5-1, con rombo a centrocampo e Kean che non stava bene solo nel deserto. Kean non poteva tirare in porta, non poteva e non poteva perché la Fiorentina non ha giocato.”

