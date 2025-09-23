Adani: "Nel secondo tempo Kean ha toccato palla al minuto 82, nessun pallone arrivato alle punte"

L'ex calciatore della Fiorentina e noto opinionista Tv Lele Adani ha parlato della partita dei viola contro il Como nel suo programma TV Viva el Futbol, queste le sue parole:"Io l'ho rivista oggi. Fab...

L'ex calciatore della Fiorentina e noto opinionista Tv Lele Adani ha parlato della partita dei viola contro il Como nel suo programma TV Viva el Futbol, queste le sue parole:

"Io l'ho rivista oggi. Fabregas ha fatto un lavoro in campo ancora più completo. Il primo tempo è stato equilibrato, con la Fiorentina agevolata dal vantaggio. C'era questa fase di gioco in cui la Fiorentina avrebbe voluto indirizzarla ma non riusciva a levarsi di dosso l'anima del Como. Nel primo tempo il Como ha avuto anima ma non aveva la fluidità per ribaltarla. Poche occasioni, anche la Fiorentina mezze opportunità. La Fiorentina non riusciva a chiuderla e il Como duro a morire.

Il secondo tempo nel fare la partita, il Como ha tirato 12 volte, hanno tirato in porta tutti. La Fiorentina è sembrata la più brutta grazie al Como. Kean ha toccato la palla all'(2esimo nel secondo tempo. Piccoli uguale. Le punte non hanno toccato palla nella seconda frazione ma perché non arrivavano i palloni. Perché il Como aveva una gamba ed una convinzione diversa Dopo l'1-1 la Fiorentina ha provato a riprenderla, hanno sbagliato una lettura ed il Como è andato a fare goal.