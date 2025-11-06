Adani e la notte di fuoco dopo la Coppa Italia 2001,grazie a Vanoli: ”Paolino, ti devo ringraziare!”

Adani racconta:

“La Fiorentina vinse la Coppa Italia nel 2001, l’ultimo trofeo conquistato. In finale facemmo 1-1 al ritorno, ma all’andata avevamo vinto 1-0, con un gol di testa di Paolo Vanoli. Paolo, io ti ringrazio, perché il differenziale lo hai messo tu.

E ti ringrazio ancora di più perché, grazie a quella vittoria, vivemmo una serata indimenticabile. Portammo la Coppa a cena: era lì, sul tavolo, tra noi, i nostri amici e le nostre famiglie. Quella Coppa venne tifata come fosse una Champions League. Ricordo ancora uno striscione che diceva: “Alziamola noi”. L’entusiasmo di Firenze fu qualcosa di unico, mai visto in una città così calda e passionale.

E sai, Paolo, ricordo bene quella notte. Dopo la cena, la Coppa sparì. Non sapevamo dove fosse finita. Il giorno dopo, al pomeriggio, tornò nello spogliatoio. Ma prima… era stata a casa mia. Fu testimone e protagonista di una notte di fuoco, insieme a una donna. E quell’esperienza, Paolo, la devo a te.“