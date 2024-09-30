Questa volta Gudmundsson ha litigato con Cataldi per la punizione: lo ha cacciato dalla palla

Dopo il battibecco sul rigore contro la Lazio, adesso la scena si è ripetuta a Empoli. Sempre Gudmundsson protagonista

Minuto 42 di Empoli-Fiorentina. La squadra viola grazie a Kouamè si conquista una punizione dal limite dell'area di rigore, la posizione è molto invitante. Sul pallone si fiondano in tre dei giocatori viola, vale a dire Colpani, Gudmundsson e Cataldi. La palla la prende il numero 10, Colpani resta senza dire una parola mentre il centrocampista ex Lazio chiede di battere ma Gud non ne vuole sapere: i due discutono per alcuni secondi con l'islandese che non molla la palla dalle sue mani. Dopo una discussione, Cataldi prende atto della situazione e si allontana dalla palla con grande freddezza. Le parole di Kouamè a fine partita confermano che ancora qualcosa non va sotto questo punto di vista...

IL PARERE DI CICCIO GRAZIANI SULLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/graziani-palladino-deve-capire-che-colpani-e-kouame-non-possono-giocare-esterni-meglio-parisi/270279/