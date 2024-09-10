Dall'Arabia sicuri: "Pioli allenerà l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Contratto da 10 milioni più bonus"

Pareva fatta già a inizio estate, destinato sulla panchina dell'Al-Ittihad. Poi il futuro arabo di Stefano Pioli si è improvvisamente arenato, e con esso un contratto da 10 milioni di euro all’anno pi...

Pareva fatta già a inizio estate, destinato sulla panchina dell'Al-Ittihad. Poi il futuro arabo di Stefano Pioli si è improvvisamente arenato, e con esso un contratto da 10 milioni di euro all’anno più bonus. Ora parrebbe riaprirsi un'altra pista concreta verso la Saudi League. Alcuni media arabi infatti fanno il suo nome come possibile (probabile) sostituto di Luis Castro sulla panchina dell'Al-Nassr, club di Riad. Un cambio della guardia dato per imminente, potenzialmente già nei prossimi giorni. Se così fosse Pioli avrebbe in rosa anche Cristiano Ronaldo, Mané e Brozovic. Ma soprattutto, se così fosse, il bilancio del Milan verrebbe alleggerito del contratto dell'ex tecnico, legato al Diavolo fino al 2025 con uno stipendio di 4 milioni netti l'anno.

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