Stefano Pioli non è più l’allenatore dell’Al Nassr. Il saluto dall’Arabia con un comunicato”

Da oggi Stefano Pioli non è più l’allenatore dell’ Al Nassr, a comunicarlo è la stessa società araba che con uno scarno comunicato, ha salutato l’ex tecnico del Milan, che ora potrà cominciare la sua avventura bis alla Fiorentina: “L’Al Nassr Club Company comunica il Sig. Pioli e il suo staff non sono più lo staff tecnico facente funzioni della prima squadra. Vorremmo ringraziare Mister Pioli e il suo staff per il lavoro svolto con dedizione durante la scorsa stagione”. Questa la scarna e tenue comunicazione della società di Riyadh. Di seguito riportiamo il post e il comunicato completo:

