Pioli da luglio sarà alla Fiorentina. L’Al Nassr si muove per il nuovo allenatore, c’è il nome di Okan Buruk

Okan Buruk è tra i primi nomi per il dopo-Pioli alla guida dell’Al Nassr. Secondo quanto raccolto da TMW, l’attuale tecnico del Galatasaray sarebbe in cima alla lista dei preferiti del club saudita per sostituire l’italiano destinato alla Fiorentina. Questo, grazie agli ottimi risultati ottenuti in Turchia così come alla capacità mostrata in carriera di gestire i campioni.

Potrebbe essere sempre a Firenze anche il futuro di Alessandro Zanoli. L’esterno è reduce da una buona esperienza al Genoa – fra campionato e Coppa Italia, si contano 33 gettoni con un gol e un assist – che però ha deciso di non riscattarlo rispedendolo così al Napoli. Probabile che il classe 2000 non disfi neanche le valigie: su di lui lui, oltre al pressing del Bologna di Italiano, è da registrare proprio l’inserimento della Fiorentina. I contatti fra le parti, proprio come raccontatovi ieri da TMW, sarebbero in corso, con la formazione viola determinata ad anticipare la concorrenza e assicurarsi il jolly di fascia.