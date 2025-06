Corriere dello Sport: “Pioli in cima alla lista della Fiorentina, difficile sbloccare la trattativa prima del 2 luglio”

Pioli, nonostante sia in cima ai desideri della tifoseria viola per un ritorno in panchina, è vincolato a un oneroso contratto con l’Al-Nassr valido fino al 2027. Oltre all’aspetto economico, pesano anche questioni fiscali e la volontà di portare con sé il proprio staff tecnico, elementi che rendono difficile sbloccare la trattativa prima del 2 luglio. Farioli, invece, autore di una stagione positiva all’Ajax, è una pista affascinante ma mai davvero avviata: nessun contatto concreto, solo una suggestione.

La Fiorentina, intanto, resta in bilico: la scelta del nuovo allenatore diventa ogni giorno più urgente, anche per iniziare a pianificare il mercato estivo. La piazza attende risposte chiare, ma tra trattative complicate e profili affascinanti ma difficili da raggiungere, il rebus panchina è ancora lontano dall’essere risolto. Lo scrive il Corriere dello Sport.