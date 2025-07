Polverosi: “Sorpreso che non ci siano state trattative per Kean. Pioli ha grande senso di appartenenza”

Ospite ai microfoni di Lady Radio, il giornalista Alberto Polverosi ha offerto una panoramica approfondita sull’attualità della Fiorentina. Nel suo intervento ha toccato vari aspetti legati alla rosa viola, con particolare attenzione alla situazione di Moise Kean, all’assetto tecnico-tattico della squadra e al lavoro che attende Stefano Pioli sin dal ritiro estivo. Queste le sue parole:

“Sarebbe molto amaro se le parole di Kean fossero parole al vento, specialmente perchè mi sono piaciute molto le sue dichiarazioni. Oggi si chiude la storia della clausola, ora non riesco ad immaginarlo lontano da Firenze. Sono rimasto un po’ sorpreso dal fatto che non ci siano state trattative concrete, reali. Kean ha segnato tantissimi gol ed ha convinto sul piano delle prestazioni, trascinando la Fiorentina e mettendosela sulle spalle”.

“Credo che a Firenze si senta a casa, ed è l’anno del Mondiale. L’ultimo rischio sarebbe l’infortuno di qualche grande centravanti a metà agosto, appena inizia la stagione. Se andasse a prendere 4 milioni sarebbe un record per la Fiorentina ma sarebbe per il mercato attuale una cifra ‘giusta’ per quanto fatto vedere in viola. Il terzetto con Gud dietro a Dzeko e Kean dà grandi garanzie: palla a loro e ti diverti. Fagioli e Fazzini sono due che danno del tu al pallone, Dodô e Gosens sono due calciatori tecnici. Davanti alla difesa ci starebbe bene uno alla De Rossi, che sappia giocare ed abbia forza fisica”.

“La Fiorentina è una squadra più forte e più ricca di qualità dello scorso anno e fa pensare che possa far bene e far divertire la gente. Pioli è un allenatore esperto e motivato, ricordiamo tutti quanti i giorni drammatici ha saputo vivere a Firenze per la disgrazia di Astori, un qualcosa che lo lega ora con un profondo senso di appartenenza ai colori viola. È tornato di corsa alla Fiorentina. Sottil? Pioli avrà la possibilità di verificare ogni giocatore, un vantaggio importante perché la Fiorentina inizia il ritiro con la squadra quasi al completo”.