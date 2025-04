Polverosi: “La Fiorentina non è inferiore al Milan e troverà una squadra molto stanca sabato”

A Lady Radio ha parlato il giornalista Alberto Polverosi del Corriere dello Sport che ha detto la sua opinione riguardo al match tra viola e rossoneri: “Il Milan non è superiore alla Fiorentina adesso, basta vedere l’organico e Kean è più forte di entrambi gli attaccanti rossoneri senza dubbio, poi Dodo batte largamente Jimenez e Gosens sta facendo meglio di Theo. Nel mezzo non siamo inferiori a loro e tra i due portieri, De Gea non è peggio di Maignan, anzi credo sia meglio vedendo i recenti errori del francese. Il Milan è in un momento confusionario e sta scegliendo su quali obiettivi andare, mi pare che il campionato gli sia scivolato via senza accorgersene e che la Coppa Italia sia diventata una priorità.”

Prosegue: “Hanno giocato ieri sera una partita complicata che ti porta via un sacco di energie fisiche e mentali, hanno due giorni e basta per preparare la gara mentre la Fiorentina è più fresca e ha avuto tutta la settimana per studiare il Milan in vista di sabato. I top player rossoneri hanno giocato tutti e pure con la Fiorentina lo faranno, di conseguenza avranno le gambe pesanti e ora questo vale doppio. Noi siamo migliori oggi di quelli che li hanno battuti all’andata e possiamo fare bottino pieno.”