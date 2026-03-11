Polverosi: “La Fiorentina è una squadra vuota, se pensa di salvarsi grazie al suo nome rischia grosso”

Intervistato dai microfoni di Lady Radio, il giornalista Alberto Polverosi ha parlato della situazione critica che sta vivendo la Fiorentina in questa stagione

“La Fiorentina ora sembra aver scelto un approccio più prudente, puntando soprattutto a non subire gol. Se avesse adottato questa mentalità già qualche mese fa, probabilmente oggi non si troverebbe in questa situazione di classifica. Pensare di salvarsi solo grazie al prestigio del nome sarebbe un errore: con questo atteggiamento si rischierebbe addirittura la retrocessione.

La squadra deve invece ragionare con l’umiltà e la concretezza di una “piccola”, consapevole di occupare meritatamente l’attuale posizione in classifica. In condizioni normali un pareggio contro il Parma sarebbe difficile da accettare, ma in questo momento può essere considerato un risultato utile. Il punto conquistato contro i ducali, infatti, permette alla Fiorentina di presentarsi a Cremona con due risultati su tre a disposizione.”

Su Vanoli:

“Vanoli ha parlato tanto e sbagliato tante dichiarazioni. Da ora in poi secondo me dovrebbero stare tutti zitti, tanto chiunque apra bocca fa danni. La Fiorentina oggi è questa, legittimo pretendere altro, ma Vanoli ha ragione. Questa è una squadra vuota, che non ha niente.”