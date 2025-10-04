Polverosi: “Pioli non ha portato la Fiorentina ad essere squadra, ma è l’uomo giusto per farlo”

Sul Corriere dello Sport in uscita oggi ha parlato di Fiorentina il giornalista Alberto Polverosi che ha detto il suo pensiero sul momento dei gigliati: “Pioli non ha ancora trovato il modo per trasformare quindici giocatori in una squadra, ma è lui che lo deve fare e non ci deve essere nessun altro al suo posto. Pioli ha il passato e l’esperienza per fare bene questo lavoro e merita fiducia perché pochi tecnici sanno di mettere a frutto la materia umana e tecnica come fa lui. “

Prosegue: “Pioli è sempre rimasto contento del mercato e pure i tifosi erano felici delle conferme di De Gea, Kean, Gosens e Gudmundsson mentre magari c’è stato del disappunto per i vari Sohm, Nicolussi Caviglia e Fazzini che giocavano per la salvezza e non per la Champions. Pioli ha scelto tutti comunque, quindi se le cose continuassero così male sbaglierebbe due volte ovvero nella valutazione della squadra e nei risultati ma lui non se lo può permettere dopo essere tornato a Firenze con desiderio ed entusiasmo.”