4 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 17:08

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Polverosi: “Pioli non ha portato la Fiorentina ad essere squadra, ma è l’uomo giusto per farlo”

Rassegna Stampa

Polverosi: “Pioli non ha portato la Fiorentina ad essere squadra, ma è l’uomo giusto per farlo”

Mirko Carmignani

4 Ottobre · 16:15

Aggiornamento: 4 Ottobre 2025 · 16:15

TAG:

#FiorentinaPiolipolverosi

Condividi:

di

Il giornalista ha espresso il suo pensiero sull'avventura del tecnico emiliano in casa viola partita molto male

Sul Corriere dello Sport in uscita oggi ha parlato di Fiorentina il giornalista Alberto Polverosi che ha detto il suo pensiero sul momento dei gigliati: “Pioli non ha ancora trovato il modo per trasformare quindici giocatori in una squadra, ma è lui che lo deve fare e non ci deve essere nessun altro al suo posto. Pioli ha il passato e l’esperienza per fare bene questo lavoro e merita fiducia perché pochi tecnici sanno di mettere a frutto la materia umana e tecnica come fa lui. “

Prosegue: “Pioli è sempre rimasto contento del mercato e pure i tifosi erano felici delle conferme di De Gea, Kean, Gosens e Gudmundsson mentre magari c’è stato del disappunto per i vari Sohm, Nicolussi Caviglia e Fazzini che giocavano per la salvezza e non per la Champions. Pioli ha scelto tutti comunque, quindi se le cose continuassero così male sbaglierebbe due volte ovvero nella valutazione della squadra e nei risultati ma lui non se lo può permettere dopo essere tornato a Firenze con desiderio ed entusiasmo.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio