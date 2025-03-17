Polverosi: "La Juventus non è una nemica dei viola, quest'anno è stata invece una grande alleata"

Il giornalista ha detto la sua opinione dopo il successo della Fiorentina per 3-0 contro la Juventus al Franchi

Sulle pagine del Corriere dello Sport ha parlato il giornalista Alberto Polverosi che ha commentato la vittoria viola contro la Juventus: "La Juventus non è una nemica della Fiorentina, ma un'alleata in questa stagione perché ci hanno dato 4 punti tra andata e ritorno poi ci hanno regalato il vice capocannoniere del campionato Moise Kean per un prezzo ridicolo e si sono presi Vlahovic, poi ci hanno mandato uno dei centrocampisti italiani più forti in circolazione come Fagioli e in conclusione hanno comprato Nico Gonzalez per 40 milioni che sono un'enormità per quanto vale davvero. Gonzalez è un giocatore che non fa mai un'annata intera da tempo, che si ferma, si fa male e quando deve essere protagonista in campo perché la partita s'incendia, lui si nasconde perché ha paura di scottarsi."