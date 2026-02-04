Polverosi: “Mercato deludente. Brescianini e Fabbian identici, manca il vice-Fagioli, Rugani non basta in difesa”

Alberto Polverosi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per analizzare il mercato della Fiorentina: “Il mercato invernale può essere pericoloso. Basta pensare ai soldi buttati dal Milan l’anno scorso per prendere Gimenez. L’unica operazione davvero centrata è stata quella della Roma: “L’unico vero colpo l’ha fatto la Roma con Malen, ma perché di fatto non aveva il centravanti”.

Sul mercato Viola: “Non poteva fare tanto di più, però poteva fare meglio. Fabbian e Brescianini sono dei doppioni, centrocampisti offensivi come lo sono già Fazzini, Mandragora e Ndour. Vanoli si ritrova con tanti centrocampisti d’inserimento e nessuno che faccia copertura, lo si è visto a Napoli con Brescianini che non ha saputo contenere Vergara”.

Aggiunge: “La Fiorentina è rimasta con il solo Fagioli come regista, la prima volta che manca tocca adattare qualcuno. Non che avesse fatto chissà cosa, ma Nicolussi Caviglia al Parma non ha senso, hai risolto un problema a una diretta concorrente e in più te lo sei creato”.

Infine, il capitolo difensivo: “Rugani va benissimo, ma serviva anche un marcatore puro, un mestierante come Luperto o Baschirotto. In rosa, con queste caratteristiche, le alternative sono poche: hai solo Comuzzo, perché Ranieri lo hai messo fuori e adesso sei costretto a recuperarlo”.