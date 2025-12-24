Polverosi: “Gudmundsson? Per la prima volta ha dato l’idea che si stesse divertendo a giocare”

Il giornalista Alberto Polverosi ha parlato a Lady Radio della situazione in casa Fiorentina: “Fagioli è stato l’unico a capire il senso del gioco contro il Verona dopo decine di prove da registe in cui non aveva fatto capire di poter far bene il ruolo di regista, ma lo ha fatto bene come contro l’Udinese. Può essere un inizio confortante ma dipende tutto da Parma: se vince può puntare con decisione alla salvezza, se non lo fa resta ultima da sola alla diciassettesima partita”.

Su Gudmundsson: “Penso già dall’anno scorso che venisse troppo a prendersi palla tra i centrocampisti, e mi ricordava Balotelli, che quando aveva palla Pirlo se la faceva passare a tre metri anziché andare in profondità, e così faceva Gudmundsson con Kean, invece con l’Udinese ha dato per la prima volta l’idea che si stesse divertendo a giocare”.