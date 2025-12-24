24 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 17:54

Polverosi: “Gudmundsson? Per la prima volta ha dato l’idea che si stesse divertendo a giocare”

Redazione

24 Dicembre · 16:03

Il giornalista si è espresso sulla Fiorentina ed in particolare su due calciatori viola: Gudmundsson e Fagioli

Il giornalista Alberto Polverosi ha parlato a Lady Radio della situazione in casa Fiorentina“Fagioli è stato l’unico a capire il senso del gioco contro il Verona dopo decine di prove da registe in cui non aveva fatto capire di poter far bene il ruolo di regista, ma lo ha fatto bene come contro l’Udinese. Può essere un inizio confortante ma dipende tutto da Parma: se vince può puntare con decisione alla salvezza, se non lo fa resta ultima da sola alla diciassettesima partita”.

Su Gudmundsson: “Penso già dall’anno scorso che venisse troppo a prendersi palla tra i centrocampisti, e mi ricordava Balotelli, che quando aveva palla Pirlo se la faceva passare a tre metri anziché andare in profondità, e così faceva Gudmundsson con Kean, invece con l’Udinese ha dato per la prima volta l’idea che si stesse divertendo a giocare”.

